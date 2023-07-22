22.07.2023, 08:10
От звезды реалити-шоу до генеральных директоров. Несколько известных эстонцев входят в число владельцев производящей белье фирмы, которая ведет бизнес в России(16)
Несмотря на российскую агрессию в Украине, в списке акционеров Silvano Fashion Group по-прежнему фигурируют несколько публичных фигур, пишет Delfi Ärileht.
По большей части они купили акции до войны, а это означает в случае продажи снижение стоимости акций на фондовом рынке, т. е. потерю денег. Акции не были окончательно проданы. Ärileht выяснял, почему был сделан такой выбор, но прозрачных ответов не получил.