Новости Эстонии
22.07.2023, 08:10

От звезды реалити-шоу до генеральных директоров. Несколько известных эстонцев входят в число владельцев производящей белье фирмы, которая ведет бизнес в России

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Несмотря на российскую агрессию в Украине, в списке акционеров Silvano Fashion Group по-прежнему фигурируют несколько публичных фигур, пишет Delfi Ärileht.

По большей части они купили акции до войны, а это означает в случае продажи снижение стоимости акций на фондовом рынке, т. е. потерю денег. Акции не были окончательно проданы. Ärileht выяснял, почему был сделан такой выбор, но прозрачных ответов не получил.

„Было бы глупо игнорировать рынок с внутренним потреблением около 150 миллионов“, — объяснил известный инвестор Элмо Сомелар, почему он вообще когда-то вложил деньги в Silvano. Он надеялся, что капитализм сможет процветать в России, но его постигло разочарование.

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