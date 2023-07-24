Целью пяэскюлаского бомбиста была жена. Он хотел стать для нее героем, и план поначалу удался

О взрыве, произошедшем 13 марта 2021 года на автобусной остановке „Вана-Пяэскюла“ в Таллинне, писали и говорили много, однако о том, почему он случился, какими мотивами руководствовался организовавший его человек, как долго он к нему готовился, сообщалось мало. На днях вступило в силу наказание для организовавшего взрыв Андрея Гордея, и издание Eesti Päevaleht имеет возможность рассказать общественности об этой истории более подробно.