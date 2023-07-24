ЧП и криминал
24.07.2023, 11:45

Целью пяэскюлаского бомбиста была жена. Он хотел стать для нее героем, и план поначалу удался

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„Когда случился взрыв, Андрей был первым, кому я позвонила“, - призналась бывшая жена пяэскюлаского бомбиста. К тому времени супруги были женаты уже более 30 лет, но трещина между ними становилась все шире.

О взрыве, произошедшем 13 марта 2021 года на автобусной остановке „Вана-Пяэскюла“ в Таллинне, писали и говорили много, однако о том, почему он случился, какими мотивами руководствовался организовавший его человек, как долго он к нему готовился, сообщалось мало. На днях вступило в силу наказание для организовавшего взрыв Андрея Гордея, и издание Eesti Päevaleht имеет возможность рассказать общественности об этой истории более подробно.

Андрей и Ирина поженились в 1988 году, к моменту взрыва они состояли в браке 32 с половиной года. Как и у всех, у них случались размолвки на бытовой почве, но до серьезных разногласий не доходило.

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