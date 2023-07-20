Департамент напомнил водителям об одном важном правиле. Его соблюдение обязательно!

„Большинство аварий на железной дороге происходит на переездах и вызвано в основном невнимательностью и неправильным выбором скорости движения, которые не позволяют убедиться в безопасности пересечения железной дороги. Практически все столкновения произошли на переездах III категории, которые представляют собой переезды с меньшей интенсивностью движения автотранспорта и поездов, а значит и регулируются только дорожными знаками. В одном случае в качестве дополнительной меры безопасности на переезде III категории были установлены светофоры. На таких переездах особенно важна бдительность водителей, перед пересечением железной дороги необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда“, - прокомментировал ситуацию Прийт Паллу, руководитель отдела строительства и железнодорожного транспорта TTJA.

TTJA напоминает о том, что при пересечении железной дороги или в момент нахождения в непосредственной близости от переезда, необходимо удостовериться в безопасности .

Приближаясь к железнодорожному переезду: снизьте скорость автомобиля до такой степени, чтобы при приближении поезда или другого железнодорожного транспортного средства, а также при иной необходимости (например, на переезде с ограниченной видимостью) остановить его;

Следуйте указаниям на знаках и сигналам светофора;

Смотрите по сторонам, слушайте и будьте внимательны, чтобы убедиться в безопасности дальнейшего передвижения;

всегда уступайте дорогу приближающемуся железнодорожному транспорту!

Пересекать железнодорожные пути можно только на предусмотренном и обозначенном переезде или переходе в соответствии с порядком, установленным Законом о дорожном движении. В соответствии с Законом о дорожном движении, при пересечении железной дороги участник дорожного движения должен быть особенно внимателен. Он должен соблюдать требования дорожных знаков, звуковых и световых сигналов, руководствоваться положением шлагбаума и выполнять указания регулировщика.

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