ВИДЕО | Правительство без Каи Каллас рассказало об автоналоге и других своих решениях

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Вырклаэв сообщил, что Кая Каллас находится в заслуженном отпуске. Он сказал, что на кабинетном заседании были приняты решения по семи темам, две из которых связаны с законопроектам, представленными оппозиционными депутатами. „Эти предложения правительство не поддержало. К настоящему моменту правительство сформировало позицию по всем предоставленным Рийгикогу законопроектам“, - отметил министр.

Он сказал, что сейчас самое время начать публичные дебаты на тему автомобильных налогов. По словам министра, налог вводится для того, чтобы обуздать автомобилизацию, ввести в эксплуатацию более экологичные автомобили, решить проблему автохлама. Более подробно о налоге читайте ЗДЕСЬ.

Мадис Каллас добавил, что, безусловно, представленные министерством модели нужно еще обсудить с более широкой аудиторией, и не факт, что они именно в таком виде будут в итоге прописаны в законе. Как минимум нужно решить вопрос автомобилей для инвалидов и жителей сельской местности, для которых транспортное средство жизненно необходимо.

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