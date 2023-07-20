Новости Эстонии
20.07.2023, 08:48

ФОТО | Исследователи прибыли к месту крушения парома Estonia

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Фото: Dmitri Fedotkin
ERR

Сегодня ночью исследовательское судно Viking Reach прибыло к месту гибели парома Estonia и после минуты молчания специалисты начали работу, сообщает ERR.

Как мы уже писали ранее, на этой неделе со дна моря будет поднята носовая 12-тонная аппарель парома „Эстония„. По словам подготовившего сложную операцию заместителя генерального директора Шведского агентства по расследованию несчастных случаев Йонаса Бекстранда, этот подъем сопряжен с рисками.

Миссия продлится пять дней, но в случае непогоды ее можно продлить на пару суток.

Поднятая на поверхность носовая аппарель будет доставлена ​​в южный порт Палдиски, где шведские специалисты совместно с эстонскими коллегами тщательно ее исследуют.

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