ФОТО | Исследователи прибыли к месту крушения парома Estonia(8)
Сегодня ночью исследовательское судно Viking Reach прибыло к месту гибели парома Estonia и после минуты молчания специалисты начали работу, сообщает ERR.
Как мы уже писали ранее, на этой неделе со дна моря будет поднята носовая 12-тонная аппарель парома „Эстония„. По словам подготовившего сложную операцию заместителя генерального директора Шведского агентства по расследованию несчастных случаев Йонаса Бекстранда, этот подъем сопряжен с рисками.
Миссия продлится пять дней, но в случае непогоды ее можно продлить на пару суток.
Поднятая на поверхность носовая аппарель будет доставлена в южный порт Палдиски, где шведские специалисты совместно с эстонскими коллегами тщательно ее исследуют.
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