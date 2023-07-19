ФОТО | В результате ДТП в Харьюмаа погиб мотоциклист

В 18.58 в полицию поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу на 12-м километре дороги Лийапекси-Локса. По первоначальной информации, два мотоциклиста начали обгон автомобиля. В какой-то момент один из них потерял управление, упал, скатился на обочину и угодил в кювет. Несмотря на усилия медиков, мужчина получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. Второй мотоциклист, 37-летний мужчина, был также осмотрен бригадой скорой помощи. Как выяснилось, он не пострадал.

По словам патрульного полицейского участка Ида-Харью Рандо Рандмаа, в настоящее время еще рано говорить о том, при каких обстоятельствах мотоциклист потерял управление и какова была его скорость в тот момент. „На данный момент известно, что мотоциклист был в шлеме и соответствующей защитной экипировке. Кроме того, у него было водительское удостоверение соответствующей категории“, - добавил он.

Максимальное ограничение скорости в месте аварии составляет 90 км/ч. Подробности аварии будут выяснены в ходе уголовного процесса.

В этом году произошло 50 ДТП с участием мотоциклистов, в результате которых погибли три человека.