Беспрецедентно: обладателям биржевого пакета в это воскресенье за потребление электроэнергии заплатили сверху. Ситуация может повториться

По словам руководителя по связям с общественностью Eesti Energia Маттиаса Кайва, за использование электроэнергии в воскресенье людям действительно доплачивали, но уменьшит ли это счета потребителей за электричество в действительности, он сказать не смог.

„Важно отметить, что хотя при отрицательной цене на электроэнергию за потребленную электроэнергию действительно доплачивают, дополнительные платежи, связанные с потреблением, такие как сетевая плата, акциз на электроэнергию и плата за возобновляемые источники энергии, продолжают иметь положительное значение“, - сказал Каив.

Он добавил, что, поскольку размер платы за сетевое обслуживание зависит от выбора сетевого пакета, каждый потребитель должен сам рассчитать свои дополнительные расходы и определить, является ли цена на электроэнергию в достаточном минусе для того, чтобы счет за электроэнергию реально снизился.

„Учитывая, что самая низкая цена в воскресенье составляла -6 ц/кВтч, выигрыш с потребления не может быть очень большим, если принять во внимание другие расходы“, - сказал Кайв.

Причиной была хорошая погода

По мнению Кайва, отрицательные рыночные цены в воскресенье были обусловлены в основном солнечной и ветреной погодой, которая способствовала увеличению выработки электроэнергии при помощи ветра и солнца по всей Европе. Кроме этого влияние оказал т низкий уровень потребления.

„Поскольку на рынке появляется все больше производственных мощностей от возобновляемых источников энергии, при благоприятных погодных условиях и низком потреблении мы можем увидеть такие же рыночные цены в будущем“, - сказал представитель Eesti Energi.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.