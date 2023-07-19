Свет об изменении автобусного маршрута номер 5: нужно держать линии, которые используются

Вчера, 18 июля, Таллиннская городская управа объявила о реорганизации линий общественного транспорта.

Жителей Пирита больше всего затрагивает реорганизация на линиях 5, 6 и 8. В результате изменений автобус №5 в Пирита больше не будет ехать по улицам Вабаыхукооли, Рахвакооли, Пухкекоду и Келлука. Вместо этого два раза в час там будет ходить автобус №6. Жители Пирита этим изменением недовольны. Также вместо Метсакооли теэ автобус №5 будет ходить на Прийсле. Изменения вступят в силу с первого августа.

„Больше всего нареканий вызывает то, что остановка „Метсакооли теэ“ потеряет прямое сообщение с центром города, но стоит учитывать, что в действительности эти остановки используются очень редко“, - рассказал в интервью ERR Свет, отметив, что статистика зависит от периода и многих других факторов.

Свет указал на среднесуточную интенсивность движения по Нурмику теэ и Метсакооли теэ в феврале и мае 2023 года и пояснил, что поскольку по этому отрезку автобус номер 5 движется только в одном направлении, в статистике учитывались как пассажиры, садившиеся в автобус, так и выходившие из него.

В феврале на остановке „Нурмику“ ежедневно входили и выходили из автобуса 20 пассажиров, в мае - 25. На остановке „Метсакооли теэ“ садились и выходили 69 пассажиров, в мае - 218.

Свет уточнил, что он не привел статистику по Хельмику теэ, поскольку в это время автобус не останавливался на остановке „Хельмику теэ“ из-за строительных работ в этом районе.

Это информация была получена со счетчиков пассажиропотока, установленных над дверьми автобусов.

Свет подчеркнул, что изменения позволят продлить линию туда, где она более востребована. По его словам, исключение из маршрута автобуса № 5 непопулярных остановок позволит сэкономить около четырех минут.

В Таллинне меняются номера и маршруты ряда автобусных линий

С 1 августа в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий. Изменения затронут автобусные маршруты №5, 6, 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 и 68.