Прокуратура выясняет, совершили ли сотрудники полиции преступление при задержании Айна Сеппика

9 июня Государственный суд Эстонии вынес постановление, в котором судебная коллегия по уголовным делам признала задержание Сеппика и использование при этом наручников незаконными. 14 июня в Пыхьяскую окружную прокуратуру поступило заявление с просьбой установить личности сотрудников полиции, задержавших подозреваемого и надевших на него наручники. В заявлении содержалась просьба дать оценку, могут ли действия сотрудников содержать состав преступлений, связанных с заведомо незаконным задержанием или превышением должностных полномочий.

Пыхьяская окружная прокуратура не стала возбуждать уголовное дело. „Несмотря на то, что Государственный суд признал задержание и применение наручников незаконными, это не означает автоматического совершения преступления. Мы имеем дело с преступлением в том случае, если действия человека отвечают признакам состава преступления, описанным в Уголовном кодексе. Состав преступления, связанного со злоупотреблением должностных полномочий, подразумевает, что сотрудник полиции имел хотя бы косвенный умысел на незаконное использование наручников. Уголовное преступление в виде заведомо незаконного задержания лица предполагает, что у сотрудника было намерение или умысел незаконно задержать человека“, - говорится в пояснении прокуратуры.

Заявитель в свою очередь обжаловал решение об отказе в возбуждении уголовного дела в надзорном отделе Госпрокуратуры, который жалобу удовлетворил.