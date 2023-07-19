ФОТО | Летом по Таллинну будет курсировать киоск на колесах

„В скандинавских странах велосипеды-тележки являются обычной частью городской культуры, а у нас это ещё только развивается. Мы хотим быть там, где передвигаются люди, чтобы предложить им то, что нужно в данный момент. Именно поэтому мы открыли первый магазин на велосипеде-тележке, чтобы быть в движении вместе с людьми“, – говорит генеральный директор Reitan Convenience Estonia Тийа Ильвес.

В настоящее время по столице курсирует пока одна подвижная точка продаж, скоро киоск на велосипеде появится также в Пярну. В Таллинне велосипеды-тележки в основном будут передвигаться в районе Русалки и Пирита теэ и предлагать воду, газированные напитки и простые закуски. В киосках на велосипедах не будут продавать табак и алкоголь. В Пярну в киоске на велосипеде будет продаваться преимущественно свежая печатная продукция.

„В целом, эта инициатива оказывает положительное влияние на развитие экологически устойчивого движения и повышение качества городской среды. Ни дня не проходит, чтобы кто-то не захотел поближе изучить киоск на велосипеде, многие выражают желание прокатиться на нем. Возможно, в будущем торговля будет все больше сконцентрирована на передвижных точках продаж. Не менее важно то, что с помощью этого проекта мы создаем возможность летней подработки для молодежи на свежем воздухе“, – добавила Ильвес.