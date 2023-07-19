ЧП и криминал
19.07.2023, 19:10

„Забрали всё, что смогли“. За пару дней столичный бар дважды взломали и обокрали!

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Бар Rannakas
Бар Rannakas
ФОТО: Erakogu

Пляжный бар Rannakas в Пальяссааре пережил в конце июня настоящий шок. Всего лишь за пару дней в бар дважды вламывались грабители, которые забрали большое количество алкоголя, рабочие инструменты и опустошили кассу. „Потом нашли свою кассу на дне моря“, - рассказывает о произошедшем хозяин бара.

В Таллинне на пляже Пальяссааре недавно открыли новое пляжное кафе Rannakas. Во второй половине июня бар пережил шок, когда в заведение дважды вломились злоумышленники и вынесли оттуда много алкоголя, деньги и инструменты.

Владелец заведения Меэлис Вилипыльд рассказал изданию Ärileht, что случившееся очень тяжело на них отразилось. „К чему забирать алкоголь, что с ним дальше делать? У нас есть инструменты, так как мы хотели улучшаться, но, к сожалению, кто-то решил их просто своровать“, - сказал Вилипыльд.

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