„Забрали всё, что смогли“. За пару дней столичный бар дважды взломали и обокрали!

В Таллинн е на пляже Пальяссааре недавно открыли новое пляжное кафе Rannakas. Во второй половине июня бар пережил шок, когда в заведение дважды вломились злоумышленники и вынесли оттуда много алкоголя, деньги и инструменты.

Владелец заведения Меэлис Вилипыльд рассказал изданию Ärileht, что случившееся очень тяжело на них отразилось. „К чему забирать алкоголь, что с ним дальше делать? У нас есть инструменты, так как мы хотели улучшаться, но, к сожалению, кто-то решил их просто своровать“, - сказал Вилипыльд.