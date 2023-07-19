19.07.2023, 19:10
„Забрали всё, что смогли“. За пару дней столичный бар дважды взломали и обокрали!(4)
ФОТО: Erakogu
Пляжный бар Rannakas в Пальяссааре пережил в конце июня настоящий шок. Всего лишь за пару дней в бар дважды вламывались грабители, которые забрали большое количество алкоголя, рабочие инструменты и опустошили кассу. „Потом нашли свою кассу на дне моря“, - рассказывает о произошедшем хозяин бара.
В Таллинне на пляже Пальяссааре недавно открыли новое пляжное кафе Rannakas. Во второй половине июня бар пережил шок, когда в заведение дважды вломились злоумышленники и вынесли оттуда много алкоголя, деньги и инструменты.