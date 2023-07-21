„Если россияне хотят поступать к нам, у них должен быть ВНЖ Эстонии“. Тартуский университет не меняет правила

В интервью RusDelfi руководитель приемной комиссии Тартуского университета Туули Калдма заявила, что за последние пять лет количество заявлений на обучение по международным программам уменьшилось.

У этой тенденции есть свои причины, одна из них - сокращение бесплатных мест для иностранных студентов.

„Университет сократил количество бесплатных мест для иностранных студентов, особенно из стран, не входящих в Европейский союз, и повысил плату за обучение“, - сказала Калдма.

Средняя стоимость обучения в Тартуском университете в 2020/2021 учебном году составляла 5700 евро, в 2023/2024 учебном году стоимость обучения будет 6400 евро.

В 2020 году было открыто 612 мест на иностранных языках, из них 287 были бесплатные, получается, что около половины мест были бесплатными. В этом учебном году открытых мест больше - 720, но вот количество бесплатных мест лишь 247, что составляет всего треть от общего количества.

Также уже второй год подряд иностранные студенты из стран, не состоящих в Европейском союзе, не имеют права на получение государственных стипендий.

Для студентов из России при поступлении в Тартуский университет по-прежнему действуют ограничения.

„В связи с войной в Украине университет ограничил прием студентов из Российской Федерации - подать документы могли только те, кто имеет право на проживание в Эстонии, действующее до окончания обучения“, - объяснила Калдма.

Руководитель приемной комиссии также предположила, что расположение университета вблизи границы с Россией может показаться части потенциальных кандидатов опасным.

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