20.07.2023, 12:51
„На самом деле число живущих здесь беженцев больше“. В Эстонии сейчас находится свыше 40 000 украинцев, какая есть по ним статистика?(15)
ФОТО: HTTP://NEWS.UIFUTURE.ORG/
По состоянию на минувшее воскресенье в Эстонии статус временной защиты имели 35 306 украинцев, к тому же с начала войны 5249 украинцев ходатайствовали в Эстонии и о международной защите. Сколько их в действительности находится здесь, видимо, не знает никто, потому что ходатайство о временной защите не делает пребывание в Эстонии обязательным, пишет Delfi.