Cтроительство трамвайной ветки в Старый порт: достигнута важная договоренность(1)
Город Таллинн достиг договоренностей с владельцами участков, по которым пролегает траектория будущей трамвайной ветки. Стороны пришли к соглашению относительно строительства и общественного использования трамвайных путей и пешеходно-велосипедной дорожки, соединяющих Старый порт и пассажирский терминал Rail Baltic Ülemiste.
„В ходе переговоров были достигнуты важные договоренности, учитывающие интересы как владельцев недвижимости, так и города. Строительство трамвайной ветки в Старый порт – важный проект с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, который будет поддерживать удобное и устойчивое движение в столице“, – заявил вице-мэр Тийт Терик.
К настоящему моменту город подписал соглашения о праве личного пользования с владельцами участков Ахтри 6, Ахтри 3, Лаева Т5, Паади 1а и Лаева Т1, а также соглашение об изменении границ участка с владельцем недвижимости Ахтри 6б, получив от собственников недвижимости разрешение на проведение строительных работ на этих участках и обеспечение будущего общественного использования трамвайной ветки.
Согласованы также условия договора с Tallinna Sadam относительно использования трех участков недвижимости, принадлежащих Таллиннскому порту – по адресу ул. Кай, 6, Логи, 2 // 4 // Садама, 25 и Логи T6. По предложению Tallinna Sadam в связи с летними отпусками подписание нотариального договора запланировано на 11 августа.
„Однако город уже сегодня может вести строительные работы на принадлежащих Таллиннскому порту участках, на это порт дал городу согласие“, – сказал Терик.
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