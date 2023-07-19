Cтроительство трамвайной ветки в Старый порт: достигнута важная договоренность

„В ходе переговоров были достигнуты важные договоренности, учитывающие интересы как владельцев недвижимости, так и города. Строительство трамвайной ветки в Старый порт – важный проект с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, который будет поддерживать удобное и устойчивое движение в столице“, – заявил вице-мэр Тийт Терик.

К настоящему моменту город подписал соглашения о праве личного пользования с владельцами участков Ахтри 6, Ахтри 3, Лаева Т5, Паади 1а и Лаева Т1, а также соглашение об изменении границ участка с владельцем недвижимости Ахтри 6б, получив от собственников недвижимости разрешение на проведение строительных работ на этих участках и обеспечение будущего общественного использования трамвайной ветки.

Согласованы также условия договора с Tallinna Sadam относительно использования трех участков недвижимости, принадлежащих Таллиннскому порту – по адресу ул. Кай, 6, Логи, 2 // 4 // Садама, 25 и Логи T6. По предложению Tallinna Sadam в связи с летними отпусками подписание нотариального договора запланировано на 11 августа.

„Однако город уже сегодня может вести строительные работы на принадлежащих Таллиннскому порту участках, на это порт дал городу согласие“, – сказал Терик.

В Таллинне продолжается строительство новой трамвайной ветки. Работы ведутся на 2,5-километровом отрезке от перекрестка ул. Кивисилла и Гонсиори до Пыхья пуйестеэ. В ходе строительства нового трамвайного пути будет обновлено и окружающее городское пространство. Главным образом это касается улицы Хобуяама и перекрестка Каубамая, где пешеходы смогут пересекать проезжую часть по земле. Будут созданы новые зеленые зоны, перекрестки станут более современными и безопасными. Свежая информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта и этапах работ доступна на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm .

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