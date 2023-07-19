Крокодил, удав, слон: каких животных видели на пляжах Эстонии
Погода по-прежнему теплая, и это прекрасный повод отправиться на пляж и отдохнуть. При этом в разные годы на пляжах происходили случаи, когда жизнь людей подвергалась опасности из-за погодных условий или экзотических животных. Береговая охрана G4S приводит наиболее интересные случаи, происходившие на пляжах Эстонии в этом столетии.
Сильный ветер в Пирита
В июне 2002 года на пляже Пирита произошел экстраординарный случай: из-за очень сильного шторма возникла крайне опасная ситуация, когда штормовой ветер перебросил одного кайтсерфера через пляжное здание Пирита, в результате чего спортсмен получил травмы. К счастью, серфингист смог вызвать помощь, его доставили в больницу на осмотр. Этот инцидент – напоминание о том, что у моря погодные условия могут быть переменчивыми и опасными. Посетителям пляжа и спортсменам-любителям рекомендуется следить за прогнозом погоды. В случае экстремальных погодных условий важно принять все меры предосторожности еще до выхода в море.
Экзотика на канале Анне
В июне 2012 года на канале Анне возникла неожиданная ситуация, когда рядом с детской игровой площадкой купался не кто иной, как крокодил. Разумеется, присутствие крокодила в водоеме, в котором его обычно не встретишь, стало для посетителей пляжа большим сюрпризом. Никто не пострадал, однако стоит отметить, что, согласно действующим законам, на пляж запрещено приводить любых животных вне зависимости от их размера и того, чем покрыта их кожа. Так что на пляжах запрещены не только милые кошечки и собачки, но и более экзотические животные.
Неожиданный посетитель в Нарве
В июне 2013 года местные жители наблюдали на пляже Йоаору в Нарве крупнейшее наземное животное – слона. Однако оказался он там не случайно: это был цирковой слон, которого привели на реку для выполнения трюков. Из-за того, что дрессировщик не смог правильно оценить поведение слона, веселое с виду занятие трагически завершилось смертью животного.
Необычное транспортное средство на Штромке
Одним июльским утром 2013 года береговая охрана заметила на пляже Штромка гидроплан, причем не в воздухе, а приземлившимся на пляже. Из беседы с пилотами выяснилось, что финны прилетели в Таллинн попить кофе. Это было очень опасной затеей, ведь пляж предназначен в первую очередь для людей, которые пришли купаться. Посадки самолетов на пляже может привести к серьезным несчастным случаям и загрязнению воды. Данный инцидент – важное напоминание о том, что водители транспортных средств на земле, в воде и воздухе всегда должны соблюдать установленные требования безопасности и использовать свои транспортные средства только в разрешенном для этого месте. На общественных пляжах нельзя передвигаться на водном и прочем моторизованном транспорте, за исключением транспортных средств, водители которых выполняют служебные задания.
Экзотику вкусили и посетители пляжа Харку
В июле 2019 года обеспокоенная мать маленького ребенка сообщила береговой охране пляжа Харку, что в воде купают удава. Береговая охрана отреагировала на обращение, однако владельцы змеи не понимали, что они сделали неправильно, и утверждали, что не знали о запрете на посещение пляжа с домашними животными. После длительных разъяснений семья все же решила уйти с пляжа со своей двухметровой змеей. Важно отметить, что следует учитывать не только правила пользования пляжем, но и то, что люди могут бояться тех или иных животных и такая встреча может оказаться крайне неприятной.
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