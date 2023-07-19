Крокодил, удав, слон: каких животных видели на пляжах Эстонии

Сильный ветер в Пирита

В июне 2002 года на пляже Пирита произошел экстраординарный случай: из-за очень сильного шторма возникла крайне опасная ситуация, когда штормовой ветер перебросил одного кайтсерфера через пляжное здание Пирита, в результате чего спортсмен получил травмы. К счастью, серфингист смог вызвать помощь, его доставили в больницу на осмотр. Этот инцидент – напоминание о том, что у моря погодные условия могут быть переменчивыми и опасными. Посетителям пляжа и спортсменам-любителям рекомендуется следить за прогнозом погоды. В случае экстремальных погодных условий важно принять все меры предосторожности еще до выхода в море.

Экзотика на канале Анне

В июне 2012 года на канале Анне возникла неожиданная ситуация, когда рядом с детской игровой площадкой купался не кто иной, как крокодил. Разумеется, присутствие крокодила в водоеме, в котором его обычно не встретишь, стало для посетителей пляжа большим сюрпризом. Никто не пострадал, однако стоит отметить, что, согласно действующим законам, на пляж запрещено приводить любых животных вне зависимости от их размера и того, чем покрыта их кожа. Так что на пляжах запрещены не только милые кошечки и собачки, но и более экзотические животные.

Неожиданный посетитель в Нарве

В июне 2013 года местные жители наблюдали на пляже Йоаору в Нарве крупнейшее наземное животное – слона. Однако оказался он там не случайно: это был цирковой слон, которого привели на реку для выполнения трюков. Из-за того, что дрессировщик не смог правильно оценить поведение слона, веселое с виду занятие трагически завершилось смертью животного.

Необычное транспортное средство на Штромке