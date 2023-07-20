„Дедушкам-бабушкам теперь до остановки идти час!“: что думают жители Таллинна об изменениях маршрутов общественного транспорта?(3)
RusDelfi недавно писал о том, что с 1 августа в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий. Изменения затронут автобусные маршруты №5, 6, 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 и 68. Как отреагировали люди на такое решение? RusDelfi сделал обзор комментариев таллиннцев в соцсетях и пришел в выводу, что пользователи отнеслись к изменениям с большой долей скептицизма.
Большинство комментаторов раскритиковало новые маршруты общественного транспорта. Причин для недовольства оказалось множество, но мы собрали наиболее часто встречающиеся.
Как быть пенсионерам?
Многих встревожил тот факт, что пенсионерам будет сложно ориентироваться в поменявшейся системе автобусных маршрутов. А некоторым - даже дойти до остановки станет непросто.
Оскар
А как быть теперь жителем Пирита-Козе? Ведь получается, они отрезаны от общественного транспорта. А учитывая, что в том районе проживают много пенсионеров, то до ближайшей остановки им идти час.
Андрей
Подумайте о стариках, дайте им уйти без ваших новинок! Ладно нам, тем, кто уже шарит в интернетах. А бабушки-дедушки? Они же потеряются и домой не доедут! Сами на тачках гоняют, а другим маршруты меняют. Ты хоть раз сам/а прокатись на том, что было, и том, что сделал!
Роман
Перекресток Уссимяэ и Кярбера и так перегружен в часы пик. Еще пятерку туда впихнуть. Капец. А бабушкам с Метсакооли теперь как?
Автобусы будут полные, а водителям станут выдавать памперсы?
Многие комментаторы обеспокоены не только ситуацией на дорогах, но и внутри автобусов. Люди опасаются, что ситуация с переполненными автобусами не только не решится, но усугубится.
Светлана
Почему опять не сделали маршрут Ыйсмяэ-Копли без перерыва? В Ласнамяэ и так ходят 12 и 13 автобусы из Ыйсмяэ. Зачем продлевать маршруты? Автобусы будут полные, и опять будут проблемы!
Ирина
А автобус 61 в школьное время можно было бы размером больше пускать или чаще. А то как селедки в бочке. На остановке Ярвеотса тее практически не войти в автобус. А ребенка одного в школу даже не могла отпускать, так как боялась, что он не войдет в автобус (1-й класс). В сентябре во 2 класс идет, и боюсь, что опять будет то же самое.
Елена
Было бы идеально добавить в этот список комбинацию 4 и 64! Школы и садики в Ыйсмяэ переполнены, и от 4 линии в этом смысле мало пользы, многие вынуждены возить детей машинами в Мустамяэ, по зеленым картам это не отследить.
Анонимно
Во идиотизм-то! Это же надо такое придумать, чтобы теперь в автобусы вообще не влезть было?! Например 17-й, чем он плох? Удобно едет на автовокзал, а зачем еще и в Ласнамяэ? Так все рассредоточено было, а теперь все будут переться в один автобус.
Юлия
Можно, пожалуйста, что-то сделать с 61-м автобусом, который идет с Котермаа. В учебное время, когда дети ходят в школу, в маленьком автобусе просто не хватает для всех места, а ходит он раз в 20 минут. Места для колясок всегда забиты детками, т.к им некуда себя девать из-за нехватки места.
Анонимно
Руководство города - Кылварт, Свет и Ко - внедряют все больше длинных маршрутов. В итоге все больше асоциалов и алкашей будут спать в этих автобусах - со всеми вытекающими - грязь, вонь, рассадник болезней. Никого никого не высаживает. Автобус 65 очень показателен, теперь будет еще больше убогих и вонючих единиц муниципального общественного транспорта.
Были и те, кто беспокоится о водителях, которым придется привыкать к длинным маршрутам.
Оксана
Водителям теперь, наверное, памперсы выдавать будут...
Юлия
Бедные водители автобусов. Такие длинные маршруты.
Издевательство над жителями города
Многие открыто критикуют руководство города: мол, чиновники-то ездят на своих машинах. Откуда им знать, что происходит с общественным транспортом?
Леоана
Нет слов! Ведь те, кто проводят эти анализы, даже не ездят на общественном транспорте! Надо было у народа спрашивать, делать опросы, как лучше для людей сделать. Ведь „дыр“ в общественном транспорте много Многие годы люди просят сделать прямой автобус с Хааберсти-Копли-Аастангу-центр. Надо слушать людей, которые ездят на транспорте, а не заниматься полной самодеятельностью. Бедные водители автобусов, которые должны через весь город проехать. В общем, наше народное мнение никому не нужно… Рыба гниет с головы.
Валерий
Похоже, власть, увидев смиренность горожан, придумала очередную глупость, меняя маршруты , существовавшие много десятилетий, например, автобуса номер 5. Кому нужна куча автобусов, идущих по Нарва мнт на Приийсле, при этом лишив возможности доехать на автобусе из центра жителей Пирита-Козе. Может, там все на личном транспорте? С приходом в горуправу Света стало процветать издевательство над жителями города - от разрытых дорог и безумной идеи с ненужным трамваем до переделки маршрутов автобусов. Какие еще безумства рождаются в головах чиновников? Профессор Антов уже высказался, что ничего изменение маршрутов реально не даст. Но ведь нужно изображать видимость деятельности вне зависимости от ее полезности для горожан. Очередным примером расточительства стало разрушение пару лет назад построенной 30 см армированной дороги перед Нарва мнт 6 и строительство точно такой же заново!
Мария
Ну что ж это такое. Город весь перекопан, на машине делаете маршруты как хотите. Так теперь и путаница с общественным транспортом. Реально достало это все.
Анонимно
Пока не поздно, надо срочно заменить всех специалистов в Транспортном департаменте, иначе они дернут городской стоп-кран.
Положительная сторона
Но есть и те, кто доволен изменениями и призывает людей не рассуждать о том, в чем не они разбираются.
Артур
Классно и удобно. До Зоопарка можно теперь доехать без пересадок
Анонимно
Интересно, почему все такие умные советчики ничего не делают и задницу от дивана не отрывают? Знаете, как лучше? Идите, устраивайтесь на работу и делайте. А город перекопан, так лучше разом за одно лето, чем по чуть-чуть пять. А вообще, можно из машины вылезти и хоть одно лето поездить на автобусах, езжу без проблем. Город остался тот же, а машин стало раз в десять больше, не пройти.
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