Полиция задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении автозаправки

Согласно подозрению, в ночь на понедельник на автозаправочную станцию ​​на Арукюла теэ в Тарту вошел мужчина, подошел к продавцу, достал из кармана предмет, похожий на оружие, и потребовал открыть сейф. Продавец подчинился, и мужчина выхватил из сейфа 4950 евро, после чего скрылся. Продавец не пострадал.

Согласно подозрению, этот же мужчина в ночь на 15 июля пытался ограбить автозаправочную станцию ​​в Аовере в Тартумаа, где, угрожая похожим на оружие предметом, потребовал от продавца открыть сейф. Поскольку продавец не знал, где находится ключ, мужчина покинул автозаправку. И на этот раз продавец не пострадал. В качестве подозреваемого по обоим преступлениям был задержан 23-летний мужчина, не имеющий уголовных наказаний.

По словам руководителя тартуской следственной группы Лыунаской префектуры Индрека Лаанисто, после поступления сообщения полиция сразу же приступила к сбору улик, чтобы установить личность подозреваемого и его местонахождение.

„Мы искали информацию о мужчине по всевозможным каналам, и благодаря собранной информации вчера удалось задержать мужчину в Пылтсамаа. Подозреваемый ранее попадал в орбиту внимания полиции в связи с кражами и мошенничеством. При задержании он сопротивления не оказал. Урок, который следует извлечь из этого случая, заключается в том, что всегда при первой возможности нужно звонить по номеру 112 и вызвать полицию, чтобы подозреваемого можно было поймать как можно скорее“, — сказал Лаанисто.