Полиция задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном ограблении автозаправки
Вчера полиция арестовала мужчину, который подозревается в ограблении заправочной станции в Тарту в ночь на понедельник и в попытке ограбления заправочной станции на прошлой неделе.
Согласно подозрению, в ночь на понедельник на автозаправочную станцию на Арукюла теэ в Тарту вошел мужчина, подошел к продавцу, достал из кармана предмет, похожий на оружие, и потребовал открыть сейф. Продавец подчинился, и мужчина выхватил из сейфа 4950 евро, после чего скрылся. Продавец не пострадал.
Согласно подозрению, этот же мужчина в ночь на 15 июля пытался ограбить автозаправочную станцию в Аовере в Тартумаа, где, угрожая похожим на оружие предметом, потребовал от продавца открыть сейф. Поскольку продавец не знал, где находится ключ, мужчина покинул автозаправку. И на этот раз продавец не пострадал. В качестве подозреваемого по обоим преступлениям был задержан 23-летний мужчина, не имеющий уголовных наказаний.
По словам руководителя тартуской следственной группы Лыунаской префектуры Индрека Лаанисто, после поступления сообщения полиция сразу же приступила к сбору улик, чтобы установить личность подозреваемого и его местонахождение.
„Мы искали информацию о мужчине по всевозможным каналам, и благодаря собранной информации вчера удалось задержать мужчину в Пылтсамаа. Подозреваемый ранее попадал в орбиту внимания полиции в связи с кражами и мошенничеством. При задержании он сопротивления не оказал. Урок, который следует извлечь из этого случая, заключается в том, что всегда при первой возможности нужно звонить по номеру 112 и вызвать полицию, чтобы подозреваемого можно было поймать как можно скорее“, — сказал Лаанисто.
По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Лауры Йыгисоо, прокуратура ходатайствует у суда о разрешении на арест подозреваемого. „В ходе уголовного производства мы собираем доказательства, чтобы выяснить мотив поведения мужчины, а также другие важные обстоятельства. Однако на основании улик есть основания полагать, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить совершать преступления, так как, согласно подозрению, он уже совершил два серьезных преступления за короткий промежуток времени. Его прежнее поведение дает основания полагать, что, оставшись на свободе, он также может начать уклоняться от уголовного дела. В связи с этим мы ходатайствуем у суда о разрешении на заключение подозреваемого под стражу“, — сообщила Йыгисоо.
Она добавила, что, как показывает практика, полиции рано или поздно удается поймать подозреваемых в подобного рода грабежах. „За грабеж с угрозой применения оружия или совершенный повторно суд может наказать лишением свободы на срок до 15 лет, так что грабеж однозначно не стоит того. В случае обвинительного приговора преступник лишится как полученного в результате преступления имущества, так и свободы“, — отметила прокурор.
Досудебное производство ведет Лыунаская префектура под управлением Лыунаской окружной прокуратуры.
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