Рейтинги партий: поддержка реформистов и центристов растет, Eesti 200 падает

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut (Институт общественных исследований) и фирма Norstat Eesti AS еженедельно проводят опрос о предпочтениях людей в отношении политических партий. По последним данным, Партию реформ поддерживают 28%, EKRE — 22,6%, а Центристскую партию — 17% граждан, имеющих право голоса. Далее следуют Isamaa (10,6%), СДПЭ (9,1%) и Eesti 200 (7,3%).

Поддержка Партии реформ за неделю увеличилась на 1,2 процента. Рейтинг EKRE этим летом стабильно находится в районе 23%. Поддержка Центристской партии на 1,4 процентных пункта выше, чем в конце июня. Поддержка Eesti 200 продолжает снижаться, упав на 8,5% по сравнению с пиком в начале марта (15,8%).

Коалиционные партии поддерживает в общей сложности 44,4% респондентов против 50,2%, поддерживающих оппозиционные партии.

Последние сводные результаты отражают результаты опроса, проведенного в период с 12 июня по 17 июля. Всего было опрошено 4000 граждан Эстонии избирательного возраста.

При презентации результатов Институт общественных исследований и Norstat сосредоточились на совокупном результате последних четырех недель. Такой вид расчета рейтинга сглаживает колебания в отдельных опросах, которые возникают как в результате статистических ошибок, так и под краткосрочным влиянием определенных событий. Для того чтобы сделать выборку максимально репрезентативной, опросы проводились комбинированным методом (телефонный опрос и онлайн-опрос).

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