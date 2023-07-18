Новости Эстонии
18.07.2023, 20:17

Канада впервые назначила посла в Эстонии, который будет постоянно работать в Таллинне

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Мелани Жоли
Мелани Жоли
ФОТО: Bay Ismoyo | AP

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила во вторник, что первым послом Канады в Эстонии, который будет резидентировать в Таллинне, станет Лэйрд Хиндл.

Канада сообщила в прошлом году, что откроет в Эстонии посольство и назначит посла, резидентирующего в Эстонии. Ранее Канаду в Эстонии представлял посол, место постоянного нахождения которого была Рига.

Согласно заявлению МИД Канады, назначение посла для постоянной работы в Эстонии — часть расширения дипломатического присутствия Канады в Центральной и Восточной Европе.


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