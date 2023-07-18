Стартовала новая экспедиция к месту крушения парома „Эстония“

Во вторник научно-исследовательское судно Viking Reach вышло из порта Карлскрона в Швеции. В среду команда начнет морские расследования на месте крушения парома „Эстония“, передает rus.err.

Морские расследования на месте крушения парома проведут эстонский Центр расследований безопасности (OJK) и Шведское агентство по расследованию происшествий (SHK) в сотрудничестве с финскими властями. Контрактным партнером по морским работам является норвежская компания Reach Subsea AS, исследования проводятся научно-исследовательском судном Viking Reach под норвежским флагом.

На месте крушения планируется взять пробы грунта, поднять с судна на поверхность незакрепленные предметы, при помощи робота заснять автомобильную палубу и поднять с морского дна носовую аппарель парома.

Согласно плану, под воду будет отправлен телеуправляемый подводный аппарат, или ROV, построенный Kystdesign, весом в несколько тонн. Его задача — просверлить отверстия в верхней части носовой аппарели „Эстонии“ и прикрепить к ним крюки. Затем кран поднимает аппарель на корабль.

В рамках этой миссии на морское дно не будут отправлены водолазы. Выбор был сделан в пользу ROV, чтобы сделать операцию проще, дешевле и менее рискованной.

На борту норвежского судна Viking Reach находятся 21 член экипажа, 8-10 специалистов по дистанционно управляемым подводным роботам, пять сотрудников учреждения безопасности, два журналиста и двое выживших после крушения „Эстонии“.

Миссия продлится пять дней, но в случае непогоды ее можно продлить на пару-тройку суток. Поднятая на поверхность носовая аппарель будет доставлена ​​в южный порт Палдиски, где шведские специалисты совместно с эстонскими коллегами тщательно ее исследуют.