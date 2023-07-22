Новости Эстонии
22.07.2023, 09:31

„Я родилась здесь и имею эстонское гражданство, но никогда не смогу стать президентом. Это ужасно несправедливо“

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Решение сдать экзамен на гражданство героини материала приняли еще будучи подростками. Несмотря на то, что они родились и прожили всю жизнь в Эстонии, для получения эстонского паспорта им пришлось проделать большую работу.
Решение сдать экзамен на гражданство героини материала приняли еще будучи подростками. Несмотря на то, что они родились и прожили всю жизнь в Эстонии, для получения эстонского паспорта им пришлось проделать большую работу.
ФОТО: Maria Ševtšuk | Delfi Meedia

Никто из нас не выбирает, где родиться - в какой стране и семье. Лишь в сознательном возрасте у человека появляется возможность самостоятельно принимать решение о том, где он хочет жить и паспорт какого государства ему важнее. Героини данного текста, еще будучи девочками-подростками 16 и 14 лет, сдали экзамен, чтобы отказаться от серого и российского паспорта в пользу эстонского гражданства. Считают ли они справедливым тот факт, что им пришлось пройти через этот сложным бюрократический процесс в столь юном возрасте? Читайте в материале RusDelfi.

Результат - эстонский паспорт

Кристине 20 лет, она учится в университете и параллельно работает. Девушка родилась в Эстонии и прожила здесь всю свою жизнь, как и ее родители. У матери Кристины серый паспорт, у отца - украинский. Согласно Конституции, получить эстонское гражданство при рождении у нее возможности не было.

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