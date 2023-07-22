„Я родилась здесь и имею эстонское гражданство, но никогда не смогу стать президентом. Это ужасно несправедливо“

Никто из нас не выбирает, где родиться - в какой стране и семье. Лишь в сознательном возрасте у человека появляется возможность самостоятельно принимать решение о том, где он хочет жить и паспорт какого государства ему важнее. Героини данного текста, еще будучи девочками-подростками 16 и 14 лет, сдали экзамен, чтобы отказаться от серого и российского паспорта в пользу эстонского гражданства. Считают ли они справедливым тот факт, что им пришлось пройти через этот сложным бюрократический процесс в столь юном возрасте? Читайте в материале RusDelfi.