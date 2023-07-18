Завершено расследование причин смерти носорога в Таллиннском зоопарке

Ведущий специалист Пыхьяского регионального отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Харлес Кауп сказал, что по поводу данного инцидента можно сказать, что мы имеем дело с несчастным случаем.

„Сельскохозяйственный и продовольственный департамент проверил условия в загоне, где содержался носорог Кигома. Всё отвечало требованиям, и благополучие животного было обеспечено. К тому же были опрошены и работники зоопарка“, - сказал Кауп.

„Показания работников и результаты проверки показали, что загон носорога отвечал требованиям, ранее было выяснено, что помещение не представляет опасности для животного. Носорог повел себя неожиданно, прыгая между балками загона, из-за чего животное умерло“, - добавил Кауп.

Хотя для предотвращения несчастья были приняты необходимые меры, нельзя было предвидеть, что носорог может застрять между столбами высотой 1,5 м.

В день трагедии начался долгожданный ремонт домика толстокожего обитателя Таллиннского зоопарка. Так как во время ремонта довольно шумно, было принято решение: носорогов Кигому и Кибиби на три месяца переселят из привычного дома в дом копытных. Животные прибыли на временную жилплощадь за неделю до трагического инцидента.

Причиной смерти стало злосчастное происшествие: 13-летний зверь внезапно уперся передними ногами в перегородку, засунул голову между двумя металлическими балками и не смог ее вытащить. Зоозащитники и ветеринары прибыли на помощь, но освободить носорога весом 1,2 тонны - сложная задача. Балку разрезали, но было уже поздно - носорог был мертв.

Человек, который общался с Delfi, осведомлен о происшествии - он винит в смерти носорога руководство, а точнее их некомпетентность. Заведующий коллекцией Таллиннского зоопарка Тынис Тасане не согласен с критикой. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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