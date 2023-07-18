На школах, детсадах и других муниципальных зданиях Таллинна установят солнечные панели

Таллиннский департамент городского имущества провел двухэтапный конкурс госпоставок с целью проектирования и установки солнечных батарей на муниципальных зданиях – осенью 2022 года и весной 2023 года. Первый тендер выиграло предприятие OÜ Helioest, стоимость предложения которого составила 398 000 евро. В сотрудничестве с этим предприятием будет установлено 10 солнечных электростанций. Второй тендер выиграло общее предложение предприятий Solar Wheel OÜ, Diotech Electric OÜ и Diotech OÜ, его стоимость составила 364 835,98 евро. В сотрудничестве с ними также будет создано 10 солнечных электростанций.

По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, в результате проведения первых двух тендеров солнечные батареи будут установлены на восьми социальных домах, трех библиотеках, пяти зданиях школ, четырех детских садах. „Своей очереди в ближайшее время ждут ледовый холл „Тондираба“, парковка зоопарка и Таллиннский ботанический сад. При установке в этих местах солнечных электростанций обсуждается также возможность привлечения капитала горожан, чтобы направить средства городского бюджета на другие цели“, – пояснил Терик.

Третий тендер находится на стадии подготовки и будет объявлен в третьем квартале 2023 года. Если при проектировании будут найдены подходящие решения, солнечные электростанции будут установлены еще на трех детских садах, десяти зданиях школ, одной библиотеке и одном социальном доме.