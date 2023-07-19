Новости Эстонии
19.07.2023, 08:00

Центристская партия в режиме экономии: дополнительной поддержки регионам не будет, на шее долг в 150 000

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Юри Ратас на акции Центристской партии
Юри Ратас на акции Центристской партии
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

„В данный момент справляемся, но топчемся на месте. Каждый шаг потребует ресурсов“, - констатировал генеральный секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

В последнее время финансовые дела Центристской партии попали в центр внимания потому, что партия отвергла денежную инъекцию предпринимателя Парвела Пруунсильда размером в 300 000 евро. Вернее, это стало запалом во внутрипартийной борьбе за власть. Лагерь Михаила Кылварта, оказавшийся в правлении в большинстве, счел, что деньги нужно вернуть. На прошлой недели это и сделали.

Зимой и в начале весны у партии были большие траты на парламентскую предвыборную кампанию. Как у центристов обстоят дела, должны ли еще кому-то? Ханимяги говорит, что партия не оплатила расходы по кампании одному медиапартнеру — немногим более 150 000 евро, по данному долгу подписан график платежей, и, согласно плану, партия будет погашать долг до апреля 2024 года.

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