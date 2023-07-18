ВИДЕО И ФОТО | Тысячи молодых людей идут на военную службу. Призывник: главное, не потратить время впустую

Июльский призыв продлится 11 месяцев, и во время него молодых людей обучат специальности руководителей, специалистов и водителей. Сегодня около 9 часов утра автобусы отправились в путь. Многие молодые люди пришли вместе со своими близкими.

Репортеры Delfi собрали впечатления. Было видно, что молодые люди взволнованы. „Я даже сделал новую прическу“, — сказал один недавний выпускник, указывая на бритую голову. В то же время было видно волнение и расстройство родителей. Подруга одного молодого человека, однако, с надеждой заметила, что время все-таки пролетит быстро, и, кроме того, это полезный опыт для близкого человека.

Перед камерой осмелился выступить Кутть. Я так понимаю, с товарищами? „Да, конечно! А как иначе, а то там очень скучно будет“, — весело сказал он. Если Кутть чего-то и боится, так это, может быть, только бесцельного времяпровождения. „Надеюсь, служба будет насыщенной и интересной. Это самое главное“, — сказал он и добавил, что надеется приобрести новые навыки. Он признался, что немного боится тоски по дому, но в то же время в течение 11 месяцев он сможет навестить родных.

Йоосеп тоже идет на военную службу со своими друзьями. „Я с нетерпением жду возможности отправиться в лес и получить новые знания“, — сказал он. Например, он хочет знать, как в случае необходимости ориентироваться и справляться с трудностями в лесу.

Руководство: все больше людей приходят добровольно

Гендиректор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески заявила, что в этом году более 600 молодых людей начнут военную службу с друзьями или классом, что свидетельствует о желании молодых людей сознательно планировать армию и проходить службу в ней по возможности вместе с друзьями.

По словам Раннавески, позитивно и то, что все больше молодых людей добровольно идут на военную службу. „Процент молодых людей, которые добровольно начинают службу, продолжает расти, на этом июльском призыве рекордные 71 процент молодых людей начинают службу по собственной инициативе“, — сказала Раннавески.