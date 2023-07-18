ВИДЕО И ФОТО | Тысячи молодых людей идут на военную службу. Призывник: главное, не потратить время впустую

Июльский призыв продлится 11 месяцев, и во время него молодых людей обучат специальности руководителей, специалистов и водителей. Сегодня около 9 часов утра автобусы отправились в путь. Многие молодые люди пришли вместе со своими близкими.

Репортеры Delfi собрали впечатления. Было видно, что молодые люди взволнованы. „Я даже сделал новую прическу“, — сказал один недавний выпускник, указывая на бритую голову. В то же время было видно волнение и расстройство родителей. Подруга одного молодого человека, однако, с надеждой заметила, что время все-таки пролетит быстро, и, кроме того, это полезный опыт для близкого человека.

Перед камерой осмелился выступить Кутть. Я так понимаю, с товарищами? „Да, конечно! А как иначе, а то там очень скучно будет“, — весело сказал он. Если Кутть чего-то и боится, так это, может быть, только бесцельного времяпровождения. „Надеюсь, служба будет насыщенной и интересной. Это самое главное“, — сказал он и добавил, что надеется приобрести новые навыки. Он признался, что немного боится тоски по дому, но в то же время в течение 11 месяцев он сможет навестить родных.

Йоосеп тоже идет на военную службу со своими друзьями. „Я с нетерпением жду возможности отправиться в лес и получить новые знания“, — сказал он. Например, он хочет знать, как в случае необходимости ориентироваться и справляться с трудностями в лесу.

Руководство: все больше людей приходят добровольно

Гендиректор Департамента оборонных ресурсов Ану Раннавески заявила, что в этом году более 600 молодых людей начнут военную службу с друзьями или классом, что свидетельствует о желании молодых людей сознательно планировать армию и проходить службу в ней по возможности вместе с друзьями.