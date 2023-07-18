ОНЛАЙН-КАРТА и ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Смотрите, как по Эстонии идет гроза!
Сегодня опять есть повод, чтобы с помощью карты проследить, где в Эстонии наблюдаются грозы.
Если увеличить карту, можно заглянуть и за пределы страны. Чем светлее отметка, чем позже в этом регионе была гроза.
Согласно прогнозам синоптиков, во вторник, 18.07, днем ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди и грозы. Местами осадки сильные, возможен град. Юго-западный и западный ветер усилится 5-11, порывами до 14, днем на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 17..23°С.
Среда, 19.07:
Ночью: небольшая и переменная облачность. Местами дожди. Ветер западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..21°С.
Четверг, 20.07:
Ночью: переменная облачность. Местами ливни. Ветер юго-западный и западный 4-10, в начале ночи на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 17..21°С.
Пятница, 21.07:
Ночью: небольшая и переменная облачность. Местами дожди. Ветер юго-западный и западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.
Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..21°С.
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