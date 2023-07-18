Что едят дети в школе? Министерство озаботилось улучшением обедов учащихся

„Школьное питание в Тарту на 50% состоит из экологически чистого сырья, и поставщики учитывают это. Поэтому мы гарантируем высокое качество пищи“, – рассказал вице-мэр Тарту Меэлис Лейдт.

В Таллинне город дотирует школьное питание в размере 80 центов. Вклад государства в течение последних семи составляет один евро. Несмотря на то, что родители за питание не доплачивают, столичные школы, по словам руководителя Таллиннского департамента образования Каареля Рунду, также начинают улучшать качество сырья.

„С осени этого года в Таллинне вводится органический компонент, то есть 20% сырья должно быть экологически чистым. В настоящее время Таллинн точно не планирует брать дополнительную плату с родителей“, – заверил Рунду.

Тамм отметил, что он более или менее доволен школьными обедами, но считает, что со временем еда стала хуже.

„Если посмотреть на ситуацию в целом по стране, то мы слышим много жалоб. Это тот случай, когда государство и местные власти должны пересмотреть свои бюджеты и выделить на школьное питание немного больше средств“, – убежден Тамм.

Как сообщила руководитель отдела общественного здравоохранения Министерства социальных дел Хели Лаарманн, министерство планирует включить в положение о школьном питании, помимо калорийности, государственные рекомендации по питанию и конкретные источники энергии и питательных веществ.

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