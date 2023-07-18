Сводка за сутки: в ДТП пострадали двое детей. Читайте, где с 18 июля ограничено движение

17 июля в 10:12 на перекрестке улиц Пярну и Саку в Таллинне 69-летний мужчина въехал на Kia Soul в Volvo S80, которым управлял 70-летний мужчина. Водитель Volvo был госпитализирован.

В 10:15 в Нарва-Йыэсуу на 194-м километре шоссе Таллинн-Нарва 44-летний мужчина на Cirtoen Berlingo въехал на автомобиле Kia Carens, припаркованном на ул. справа от дороги, за рулем которого был 58-летний мужчина. Водителя Cirtoen доставили в больницу.

В 12:55 на улице Парги в Йыхви неизвестный велосипедист наехал на пешехода, идущего по тротуару, 4-летнюю девочку. Пешехода доставили в больницу.

В 13:41 на улице Махтра в Таллинне возле автобусной остановки Раадикусилла 39-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на велосипеде по пешеходной дорожке, не справился с управлением и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 15:56 в Вильянди на улице Якобсона в результате столкновения велосипеда с автомобилем Citroen Berlingo пострадал 33-летний велосипедист.

В 16:36 на улице Кундери в Таллинне 33-летняя женщина, выезжая со стоянки на Audi Q5, сбила 11-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по тротуару. Ребенок был доставлен в больницу.

В 21:06 в деревне Хелленурме волости Эльва Тартуского уезда 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал с велосипеда и был доставлен в больницу.

Ограничения движения во вторник, 18 июля:

В Рыыса, Вырумаа, железнодорожный переезд Халлика (км 5) на шоссе Нийтсику-Вымморски будет закрыт на ремонт. Для участников дорожного движения организован объезд Рыыса–Ребасмяэ–Нийтсику. Переезд будет закрыт до 20 июля.

На шоссе Выру-Пылва возле моста Кирумпяэ (2 км) строится дорога для легкого транспорта. В рабочей зоне действует ограничение скорости, движение регулируется светофорами. Работы продлятся до 21 июля.

В Хийе, Рапламаа, на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри (64 км) скорость ограничена с 8:00 до 18:00 в связи со строительством съезда.

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