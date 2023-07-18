В выходные полиция разбиралась с насильниками в семье. Все случаи были направлены против женщин

14 июля 49-летний мужчина напал на свою 50-летнюю жену в квартире на улице Тина в столичном районе Кесклинн.

16 июля 33-летний мужчина напал на свою бывшую жену в квартире на Пярнуском шоссе в Нымме. Когда прибыла полиция, мужчина скрылся с места происшествия.

15 июля в Маарду пьяный 36-летний мужчина напал на свою спутницу жизни. Во время конфликта в доме также находились несовершеннолетние дети. Когда прибыла полиция, мужчина скрылся с места происшествия.

16 июля в волости Куусалу во время совместного употребления алкоголя между супругами произошел конфликт, в результате которого пострадала 56-летняя женщина.

15 июля в полицию поступило сообщение о том, что в волости Йыгева 40-летний мужчина напал на свою 33-летнюю жену.

14 июля в Тартуской волости 28-летний мужчина напал на свою 23-летнюю спутницу жизни.

14 июля в полицию поступило сообщение о том, что 42-летний мужчина напал на 52-летнюю женщину, проживающую в той же квартире в городе Вильянди. Полиция задержала мужчину.

15 июля в полицию поступило сообщение о том, что 30-летний мужчина избил свою спутницу жизни в квартире на улице Партизани в ​​Нарве.

15 июля в полицию поступило сообщение о том, что 43-летний мужчина избил свою супругу в квартире на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве. Полиция задержала нападавшего.

16 июля в полицию поступило сообщение о том, что 35-летний мужчина избил свою спутницу жизни в квартире на улице Альтсерва в Ахтме, Кохтла-Ярве.

17 июля в полицию поступило сообщение о том, что 34-летний мужчина избил свою спутницу жизни в деревне Карьямаа. Полиция задержала мужчину.

Точные обстоятельства части произошедших случаев полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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