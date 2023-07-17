Ушедшего под воду в озере Вереви ребенка спасти не удалось

За безопасность на пляже озера Вереви в Элва (Тартуский уезд) отвечает фирма G4S.

Руководитель по коммуникациям фирмы Максим Тууль рассказал порталу Delfi, что вчера в 17.20 мать ребенка сообщила пляжным охранникам, что ее сын пропал. Начались поиски ребенка.

„Ребенка нашли под водой спустя 15 минут после его предположительного исчезновения. Пляжный охранник достал ребенка из воды, начал массаж сердца, была вызвана скорая помощь, медики которой по прибытии продолжили реанимационные мероприятия. Примерно в 17.55 ребенка отвезли на реанимобиле в больницу“, - сказал Тууль.

„К сожалению, из больницы полиции сообщили, что 7-летний мальчик вечером скончался. Его тело отправлено на вскрытие“, - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ильмар Кахро

„Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай и выражает близким ребенка соболезнования“, - добавил он.