В Германии у россиян конфискуют автомобили. Будут ли так делать в Эстонии?

В основном это касается граждан РФ, которые живут в Европе и обладают европейскими видами на жительство, но при этом продолжают использовать автомобили с российскими номерами.

Перед конфискацией владельцам автомобилей позволяют только забрать все личные вещи. На вопрос – когда можно вернуть машину, чаще всего отвечают – никогда. Это связано с санкциями, наложенными на Россию: автомобили из России, а также произведенные в России автомобили не допускаются к ввозу и должны рассматриваться как транспортные средства, на которые распространяются санкции, сказано в законе о внешней торговле.

„Российские граждане, имеющие вид на жительство, выданный в Евросоюзе, могут доказать, что они приобрели автомобиль с российскими регистрационными знаками в России до 07.10.2022 и пересекли на нем границу ЕС до 08.01.2023, – комментирует RusDelfi глава отдела таможенных формальностей НТД Кюлли Курвитс, – и в этом случае санкции к этим автомобилям применяться не будут и им будет разрешен их ввоз в ЕС“. В этом случае они смогут зарегистрировать транспортные средства в регистре Евросоюза (российские номерные знаки будут сняты – прим. ред.). „Если гражданин России не может этого доказать, то автомобиль с российскими регистрационными знаками должен быть возвращен в Россию или передан в собственность одного из государств-членов ЕС“, – продолжает Курвитс. Кроме того, когда транспортное средство въезжает в ЕС из России, таможенники оценивают цель перевозки транспорта и то, как будут его использовать.

„Например, если гражданин России въезжает в страну на своем автомобиле, как турист, то автомобиль декларируется, как транспортное средство, которое используется частным образом и может находиться здесь до шести месяцев“, – объясняет Курвитс. Также из ее слов следует, что если на период поездки был получен вид на жительство в ЕС, то транспортное средство должно быть задекларировано в свободное обращение. Невыполнение этого требования является нарушением таможенных правил.