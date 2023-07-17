17.07.2023, 14:54
Угрожал похожим на оружие предметом. Неизвестный ограбил автозаправку на 5000 евро(3)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Сегодня ночью неизвестный ограбил расположенную в Тарту автозаправку на 5000 евро.
Ночью 17 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на автозаправочной станции мужчина угрожал продавцу предметом, похожим на оружие, и велел открыть сейф. Продавец открыл сейф, в котором было в общей сложности 4 950 евро. Мужчина взял деньги и скрылся. Есть основания полагать, что этот же мужчина 15 июля пытался ограбить другую автозаправку в Тартумаа, но это ему не удалось.
Точные обстоятельства происшествия, а также личность подозреваемого установит полиция в рамках уголовного производства.
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