Угрожал похожим на оружие предметом. Неизвестный ограбил автозаправку на 5000 евро

Ночью 17 июля в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на автозаправочной станции мужчина угрожал продавцу предметом, похожим на оружие, и велел открыть сейф. Продавец открыл сейф, в котором было в общей сложности 4 950 евро. Мужчина взял деньги и скрылся. Есть основания полагать, что этот же мужчина 15 июля пытался ограбить другую автозаправку в Тартумаа, но это ему не удалось.