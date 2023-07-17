17.07.2023, 14:15
В Пыхья-Таллинне рухнувшее дерево придавило женщину. Потребовалась помощь медиков
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
Сегодня утром Спасательный департамент получил сообщение о том, что на автобусной остановке в столичном районе Пельгуранна (Пыхья-Таллинн) на женщину упало дерево и придавило ее.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, женщина с помощью других людей уже выбралась из-под дерева .
Сотрудники спасательного департамента передали женщину медикам скорой помощи, удалили сломанное дерево и убрали дорогу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.