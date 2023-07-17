17.07.2023, 13:16
Эстонский эксперт об атаке на Крымский мост: цель — нарушить снабжение российских войск на южных фронтах
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA
Эксперт в области безопасности Райнер Сакс считает, что атака на Крымский мост затруднит для российских войск удержание своих линий обороны и отражение атак ВСУ.
В ночь на понедельник из-за повреждения одной из секций было остановлено движение по Крымскому мосту, сообщил Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что в атаке на мост участвовали два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате взрывов погибли два человека.