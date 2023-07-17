Новости Эстонии
17.07.2023, 13:16

Эстонский эксперт об атаке на Крымский мост: цель — нарушить снабжение российских войск на южных фронтах

 
Райнер Сакс
Райнер Сакс
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Эксперт в области безопасности Райнер Сакс считает, что атака на Крымский мост затруднит для российских войск удержание своих линий обороны и отражение атак ВСУ.

В ночь на понедельник из-за повреждения одной из секций было остановлено движение по Крымскому мосту, сообщил Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. Позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что в атаке на мост участвовали два украинских беспилотных надводных аппарата, в результате взрывов погибли два человека.

Сакс отметил, что несмотря на закрытие моста Россия может продолжать осуществлять сообщение между Крымом и Россией с помощью паромов, но это очень неудобно, и возможности паромов ограничены. Эксперт напомнил, что после предыдущей атаки на мост потребовалось около полугода для восстановления сообщения, и, вероятно, на сей раз времени потребуется больше.

RusDelfi
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