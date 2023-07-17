Лесопромышленник с арестованными счетами переиграл Налоговый департамент

Такое решение нашла расположенная неподалеку от Пыльтсамаа лесопилка Sawmill of Sadala, которая удалось несколько лет сохранять работающим предприятие с налоговой задолженностью в размере более полумиллиона евро.

В настоящее время фирма проходит санацию, хотя по данным Налогового департамента она уже должна быть банкротом.

Департамент предпринял жесткие меры, чтобы взыскать налоговую задолженность с предприятия, и до последнего был против санации. По мнению консультанта по санации и суда, Налоговый департамент переборщил.

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