Доля иностранных туристов, посещающих Ида-Вирумаа, значительно снизилась. Дело в россиянах?

При этом большую часть постояльцев отелей - 60 372 человека - составили местные туристы. Их количество выросло за год на 5,5%. А вот число иностранных туристов снизилось на 41% до 8376 человек. Полноценно заменить российских туристов финскими и латвийскими у отелей Ида-Вирумаа пока не получается. В первые пять месяцев прошлого года число российских клиентов в местных предприятиях гостиничного сектора составило 7479. В том же периоде этого года - 806. Спад составил почти 90%.

Общее число постояльцев из Финляндии в гостиницах региона составило в первые пять месяцев 2023 года 1797 человек, что на 28,4% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Больше стало и гостей из Латвии - за пять месяцев 2023 года их количество выросло на 13,6% до 1477 человек.

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