Завод BLRT Grupp впервые построил в Таллинне блоки для пассажирского парома

„Если до сих пор различные суда и блоки для пассажирских и круизных паромов концерн строил на судостроительной верфи в Клайпеде (Литва), то теперь впервые мы построили их в Таллинне. Строительство и покраска блоков осуществлялись бесперебойно, несмотря на погоду, на протяжении 12 недель в цехе и новой окрасочной камере, которые могут вмещать крупногабаритные конструкции высотой до 30 метров“, - пояснил председатель правления Marketex Marine Федор Квич.

После завершения строительства и окраски блоки при помощи крана были погружены на специальную баржу и отправлены клиенту для последующей сборки всего парома.

Длина пассажирского судна составит 212 метров, оно будет курсировать на линии между Австралией и островом Тасмания. При проектировании парома было уделено особое внимание тому, что он будет работать на чрезвычайно сложном маршруте, проходящем через Бассов пролив. Паром будет оснащен гибридным двигателем, способным работать на сжиженном природном газе (СПГ), и сможет принимать на борт до 1800 пассажиров, обсуживая за год до 450 000 пассажиров.

В концерн BLRT Grupp входят две судостроительные верфи – Western Baltija Shipbuilding в Литве и Marketex Marine в Таллинне. До сих пор в Таллинне верфь в основном строила баржи для рыборазведения и катамараны для обслуживания ветропарков, а также рыбных ферм.

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