ГАЛЕРЕЯ | В Таллинне завершаются Дни моря: смотрите, как проходит третий день праздника!

Таллиннские Дни моря – это разноплановый и атмосферный фестиваль на морскую тематику с давней традицией. Программа фестиваля включает мероприятия для взрослых и детей, в столичные порты прибывают корабли из разных стран, между портами курсирует морское такси, выступают популярные артисты, в портах проходит разнообразная программа.

В год физической активности для посетителей Таллиннский Дней моря предложено множество спортивных мероприятий: плавание на открытой воде, пляжный волейбол, йога на SUP-бордах, ориентирование в порту и проч.

По традиции в рамках фестиваля проходит детская программа – все три дня в портах Таллинна будут устраиваются веселые развлечения.

В фестивале принимают участие исторические и другие любопытные водные транспортные средства, на которых можно прокатиться.

Таллинн-город музыки ЮНЕСКО в рамках Дней моря предлагает особенную музыкальную программу. Сегодня в круизной зоне Старого порта состоялся концерт в честь музыкального наследия Кихну Вирве. Выступили ансамбли Kukerpillid, Untsakad, семейный ансамбль Järsumäe, Танель Падар и другие. Программа была составлена внуками Вирве из семейного ансамбля Järsumäe в сотрудничестве с известными эстонскими музыкантами, публике представили полюбившиеся песни из богатого наследия Вирве.

Наш фотокорреспондент запечатлел наиболее красочные моменты мероприятий воскресного дня.