Арбузы в магазине стоят в три раза дешевле, чем на рынке. Почему такая разница?

Представитель торговой сети Selver Юрг Самель пояснил, что цена очень сильно зависит от страны происхождения арбузов. „Причем страны могут находиться рядышком, а цена существенно отличается“, - сказал он.

По словам Самеля, на рынке продаются, как правило, арбузы из Марокко, их сезон начинает заканчиваться и цены на них высокие. „В Марокко были чрезвычайно холодные зима и весна, что повлияло на урожай“, - добавил он.

Торговые сети покупают арбузы из различных стран, где сезон продолжается и поэтому страны-производители могут из недели в неделю меняться. „Ищется соответствующие сезону цена, качество и вкус — Италия, Испания, Азербайджан, Греция, Турция, Венгрия“, - перечислил он.

Самель также отметил, что рынкам арбузы из Марокко нравятся, так как плоды в основном очень большого размера, но в торговой сети их продавать сложно.

Руководитель по закупкам фруктов торговой сети Prisma Кристи Рейсел сказала, что цены на арбузы в магазинах и на рынке различаются по нескольким причинам. В основном, по ее словам, на цену влияют торговая наценка и объем закупок. Важную роль также играют при формировании цены расходы на логистику и число посредников — чем больше промежуточных звеньев, тем дороже будет товар. У торговых сетей этот процесс хорошо спланирован и поэтому в магазинах можно предложить покупателю более выгодную цену.

По словам руководителя отдела закупок Maxima Eesti Маттиаса Яаксоо, цены формируются в ходе переговоров поставщиков и производителей, и конечная цена товара зависит от объема заказываемого товара и от места продажи. „У нас по Эстонии 85 магазинов, и товар заказывается в большом количестве“, - отметил Яаксоо.