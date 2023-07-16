Эстония потратит в ближайшие годы на закупку боеприпасов более миллиарда евро

Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в Эмари начнется строительство дополнительных казарм, будут построены новые склады боеприпасов и продолжится строительство мобилизационных складов для подразделений. План развития также предусматривает замену сторожевого корабля Pikker, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и выделение средств на планирование промпарка боеприпасов.

„Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3% ВВП“, - сказал Певкуа.

„Инвестиции Эстонии в оборону резко возросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения. Кроме этого важно, чтобы мы также инвестировали в людей и инфраструктуру“, - добавил министр обороны.

Цели, поставленные в планах развития, основаны на военных рекомендациях командующего Силами обороны и целях силового потенциала НАТО.

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