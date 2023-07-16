Эстония потратит в ближайшие годы на закупку боеприпасов более миллиарда евро(49)
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития с 2024 по 2027 год, согласно которому для развития ПВО будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, начнется механизация маневренных подразделений. План также предусматривает закупку боеприпасов на сумму более 1,2 млрд евро. развитие Центра медицины катастроф и поддержку молодежных организаций Кайтселийта, пишет портал rus.err.
Помимо реконструкции взлетно-посадочной полосы, в Эмари начнется строительство дополнительных казарм, будут построены новые склады боеприпасов и продолжится строительство мобилизационных складов для подразделений. План развития также предусматривает замену сторожевого корабля Pikker, увеличение софинансирования проектов EDF в оборонной промышленности и выделение средств на планирование промпарка боеприпасов.
„Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3% ВВП“, - сказал Певкуа.
„Инвестиции Эстонии в оборону резко возросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения. Кроме этого важно, чтобы мы также инвестировали в людей и инфраструктуру“, - добавил министр обороны.
Цели, поставленные в планах развития, основаны на военных рекомендациях командующего Силами обороны и целях силового потенциала НАТО.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.