Новости Эстонии
16.07.2023, 11:34

ГАЛЕРЕЯ | Таллиннские дни моря: смотрите, где и что будет происходить в воскресенье!

 
Открытие Дней моря - 2023
Открытие Дней моря - 2023
ФОТО: Martin Dremljuga | Tallinna strateegiakeskus

В субботу, во второй день Таллиннских Дней моря гостям была впервые представлена насыщенная спортивная программа и соревнования: состоялось состязание по плаванию на открытой воде Tallinn Open Water и одно из крупнейших в Европе мероприятий в области уличного спорта и культуры Ghetto Games. Дни моря завершатся сегодня. На воскресенье также запланирована обширная программа.

Этот год объявлен Годом физической активности, в связи с чем в рамках Дней моря впервые прошли спортивные мероприятия. Гостей фестиваля порадовали подготовленные Wambola Surf мероприятия, в ходе которых можно было заняться водными видами спорта и прокатиться на катере, доске для серфинга, „банане“ или гидрофойле. На территории Летной гавани посетители смогли испытать свои силы в мини-ориентировании, дети смогли поучаствовать в традиционном забеге Premia.

Во время Дней моря впервые прошли соревнования на водных мотоциклах рядом с Батарейной тюрьмой. За мероприятием можно было понаблюдать с F-пирса Летной гавани и с прибрежной части Батарейной тюрьмы. Соревнование пришлось по душе любителям мотоспорта и скорости.

Помимо спортивных мероприятий внимание было уделено также области экологии. В частности, на протяжении двух дней дно акватории порта Ноблесснер очищали от мусора дайверы. Была проведена выставка самых интересных находок.

В Старом порту состоялся большой детский концерт с участием EiK, Minimal Wind, Таллиннского полицейского оркестра и DJ Erkin Antov. В летной гавани выступали аккордеонист и певец Пеэтер Киввит, Metsatöll и DJ Ruff, а в портовом городке Ноблесснер выступили Эллип, Ингер, София Рубина и Инес.

Смотрите фотографии наших корреспондентов со второго дня мероприятия.

Что и где будет происходить сегодня, в воскресенье, смотрите здесь.

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