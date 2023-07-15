ФОТО | Жители и гости Маарду гуляют на Дне города

Празднование Дня города традиционно началось 15 июля с общегородской утренней зарядки на городском стадионе, также прошли городские соревнования по волейболу. Культурная программа стартовала в парке Келламяe в 15:00. Перед зрителями выступают как маардуские коллективы, так и приглашенные артисты.