Новости Эстонии
15.07.2023, 19:20

ФОТО | Жители и гости Маарду гуляют на Дне города

 (4)
Maardu linna päev 2023
Maardu linna päev 2023
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

17 июля городу Маарду исполнится 43 года. Праздновать начали уже в субботу, 15 июля.

Празднование Дня города традиционно началось 15 июля с общегородской утренней зарядки на городском стадионе, также прошли городские соревнования по волейболу. Культурная программа стартовала в парке Келламяe в 15:00. Перед зрителями выступают как маардуские коллективы, так и приглашенные артисты.

В воскресенье празднования продолжатся.

Смотрите фото!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии