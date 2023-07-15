15.07.2023, 19:20
ФОТО | Жители и гости Маарду гуляют на Дне города(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
17 июля городу Маарду исполнится 43 года. Праздновать начали уже в субботу, 15 июля.
Празднование Дня города традиционно началось 15 июля с общегородской утренней зарядки на городском стадионе, также прошли городские соревнования по волейболу. Культурная программа стартовала в парке Келламяe в 15:00. Перед зрителями выступают как маардуские коллективы, так и приглашенные артисты.
В воскресенье празднования продолжатся.
Смотрите фото!
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