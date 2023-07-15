ФОТО | Невнимательность водителя легковушки привела к столкновению с внедорожником

По предварительным данным, оба автомобиля двигались в сторону Вильянди. Внедорожник Mitsubishi захотел повернуть налево, но водитель ехавшей сзади Toyota вовремя не заметил этого, в результате чего произошло столкновение. На место приехала и скорая помощь, но, к счастью, никто не пострадал.