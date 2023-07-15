15.07.2023, 15:47
ФОТО | Невнимательность водителя легковушки привела к столкновению с внедорожником
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 15 июля, около 12:45 на 34 км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Выйваку в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, произошла авария: столкнулись внедорожник Mitsubishi и легковой автомобиль Toyota.
По предварительным данным, оба автомобиля двигались в сторону Вильянди. Внедорожник Mitsubishi захотел повернуть налево, но водитель ехавшей сзади Toyota вовремя не заметил этого, в результате чего произошло столкновение. На место приехала и скорая помощь, но, к счастью, никто не пострадал.
Движение на некоторое время было нарушено. Дальше инцидентом займется страховая компания
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