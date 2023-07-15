Все на пляж! Воскресенье, скорее всего, будет самым жарким днем июля

Завтра (16.07) с большой долей вероятности будет самый жаркий день июля. Температура воздуха повсеместно поднимется выше 25 градусов, а местами до 30 градусов. Тропическая воздушная масса придет к нам из Центральной Европы. Это, вероятно, станет самым жарким днем месяца, сообщает Кийтсак.



После обеда начиная с островов облачность усилится из-за приближающегося с моря холодного фронта, в результате чего возрастет вероятность ливней и гроз. К вечеру фронт достигнет западной части материка и продолжит движение на восток. Относительно дождя и грозы модели придерживаются разных мнений: одни модели более оптимистичны и показывают больше дождей и гроз, другие более пессимистичны и показывают значительно меньше осадков. „Посмотрим, на что холодный фронт способен“, — добавляет синоптик.



Во второй половине июля преобладают области низкого давления, гребни высокого давления с юга доходят до нас лишь на короткое время. Часто идут дожди, грозы, а температура воздуха немного ниже обычной. Дневная температура колеблется в районе 20 градусов.

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